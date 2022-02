Schwerpunkte

Sparen ist in Neckartenzlingen nicht das Gebot der Stunde

24.02.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Die Neckartenzlinger Finanzen haben sich besser entwickelt als noch vor einem Jahr angenommen. Die Mehreinnahmen ermöglichen nicht nur wieder Investitionen im laufenden Jahr, sondern auch in naher Zukunft. Dank vorhandener Rücklagen kann das Defizit im aktuellen Haushalt problemlos ausgeglichen werden.

Für drei Millionen Euro soll an dieser Stelle demnächst der neue Bauhof hochgezogen werden. Foto: Just

NECKARTENZLINGEN. „Wir haben die Pandemie finanziell bisher gut überstanden“, brachte Bürgermeisterin Melanie Braun am Dienstag bei der Einbringung des Haushalts für das Jahr 2022 im Gemeinderat die wirtschaftliche Situation der Gemeinde auf den Punkt. Zwar ist ein Defizit von 2,6 Millionen auszugleichen – bei Erträgen in Höhe von rund 16,4 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 19 Millionen Euro im Ergebnishaushalt –, doch im Vergleich zum Vorjahr fällt das Minus deutlich geringer aus. Damals wie heute sind es die Rücklagen der Gemeinde, die den Haushalt genehmigungsfähig machen. Auch im Hinblick auf die Finanzplanung der folgenden Jahre sprach Braun in ihrer Haushaltsrede von einem „guten Haushalt“.