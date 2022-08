Schwerpunkte

Sommerserie Ganz nah dran in Wolfschlugen

12.08.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Sommerserie „Ganz nah dran – wir kommen zu Ihnen“: Die Einwohner von Wolfschlugen schätzen die Lage der Gemeinde und leben gerne dort. Vermisst wird aber ein Pflegeheim. Zudem gibt es einige Kritik rund um die Durchgangsstraße, den Waldfriedhof und die Kinderfreundlichkeit.

Kinderfreundliche Gemeinde? Der Spielplatz bei der Feuerwehr kommt bei den Bürgern gut an. Ganz schlechte Noten gibt es jedoch für die schattenarmen Spielplätze an der Richard-Wagner-Straße und vor dem WoFit-Sportzentrum.

WOLFSCHLUGEN. Im Rahmen unserer Sommerserie spannen wir ab sofort jeden Donnerstag in einer Gemeinde des Verbreitungsgebiets unserer Zeitung einen Sonnenschirm auf und sprechen am Stehtisch mit interessierten Bürgern 90 Minuten lang über deren Meinung von ihrem Heimatort. Zum Auftakt in diesen Sommerferien stand der Schirm neben dem Rathaus in Wolfschlugen.