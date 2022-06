Schwerpunkte

So lief der Weinwandertag in Neuffen. Warum das Sofazügle nicht fahren konnte

20.06.2022 05:30, Von Sara Hiller — E-Mail verschicken

Die anhaltende Sommerhitze macht dem historischen Dampfzug zwischen Neuffen und Nürtingen einen Strich durch die Rechnung und lässt die Besucher beim Neuffener Weinwandertag schwitzen.

Wandern und Genießen in den Neuffener Weinbergen. Foto: Hiller

NEUFFEN. Nun kann der Sommer endgültig als angekommen verzeichnet werden. Bei Tagestemperaturen am vergangenen Wochenende, die weit über die 30 Grad hinauf kletterten, wird das Verlangen nach einem kühlen Getränk in der Hand groß. Beim Neuffener Weinwandertag konnte bei strahlendem Sonnenschein so manch ein edler Tropfen probiert und dabei die Sommerlandschaft genossen werden. Wer sich auf eine Fahrt mit dem historischen „Sofazügle“ gefreut hatte, musste leider enttäuscht werden – der Lok sind die Temperaturen zu heiß.