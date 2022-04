Schwerpunkte

Sie haben zwei Menschen bei der Messerattacke in Unterensingen das Leben gerettet

13.04.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Sechs Menschen, die bei der Messerattacke auf zwei Männer im Mai des vergangenen Jahres in Unterensingen Schlimmeres verhindert haben, wurden am Montag für ihre besondere Zivilcourage von Bürgermeister Sieghart Friz ausgezeichnet.

Nico Prattl, Tim Nerbel, Max Gutheil, Bürgermeister Friz, Amadou Diallo und Jean Conde bei der Ehrung. Es fehlt Leon Förster. Foto: Gosson

UNTERENSINGEN. Am 21. Mai des vergangenen Jahres ereignete sich in Unterensingen eine schreckliche Tat: Ein zur Tatzeit 31-jähriger Mann stach zuerst den Vater seiner Lebensgefährtin und danach einen völlig unbeteiligten Passanten in der Ortsmitte nieder. Erst nach drei Tagen stellte sich der Täter der Polizei. Inzwischen wurde der Mann vom Stuttgarter Landgericht zu elf Jahren Haft verurteilt. In dem Prozess vor der 19. Großen Strafkammer kam immer wieder zur Sprache, dass es dem beherzten Eingreifen einiger Menschen zu verdanken ist, dass beide Opfer der Messerattacke noch am Leben sind.