Schutzmasken „made in Wolfschlugen“

Die Gemeinde stellt das Material, Ehrenamtliche nähen – Schon über 120 Masken fertig

Gabi Leuchte-Henzler vom Kinder- und Jugendhaus (links), Bürgermeister Ruckh und Nicole Lorenz präsentieren die ersten Prototypen der Masken „made in Wolfschlugen“. Foto: Greher

WOLFSCHLUGEN (ge). Auch in der Fildergemeinde wird derzeit alles mobilisiert, um die Zeit in der Corona-Krise gut zu überstehen. So wurde beispielsweise von den Kirchengemeinden und der Gemeindeverwaltung eine Hilfsaktion für besonders hilfsbedürftige Mitbürger ins Leben gerufen. Das Projekt trägt den Titel Fuereinander-da@wolfschlugen.de. Bereits 50 ehrenamtliche Helfer machen bei diesem Projekt mit.

Freiwillige Helfer übernehmen auf Wunsch Botengänge