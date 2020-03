Schutzkleidung für Medius-Kliniken

27.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Putzmeister folgt Aufruf von IHK und Landkreis – Masken kommen aus China

AICHTAL (rik). Die Firma Putzmeister aus Aichtal hat dem Zentrallager der Medius-Kliniken im Landkreis Esslingen in Notzingen 3000 Atemschutzmasken, 100 Schutzanzüge und 150 Paar Schutzhandschuhe gespendet. Das Unternehmen folge damit gerne dem Aufruf der Industrie- und Handelskammer und des Landkreises Esslingen, so Marketingleiter Michael Walder.

Die Atemschutzmasken, es handelt sich um chirurgische Masken, kommen von der chinesischen Konzernmutter des Betonpumpenherstellers, der Sany-Gruppe. Sie hat in dieser Woche 50 000 Schutzmasken für deutsche Organisationen zur Verfügung gestellt. Sany wolle sich damit erkenntlich zeigen für die Atemschutzmaskenspenden, als in China das Coronavirus ausbrach, so ein Sprecher von Sany-Europe. In China ist der Sitz der Sany-Hauptverwaltung nur 250 Kilometer von Wuhan entfernt.

Ein Großteil der Masken ging an die Feuerwehr in Essen, da hier die Konzentration der medizinischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen am größten sei. In Bedburg in NRW ist der Sitz von Sany Europe, auch für die Stadt gab es Masken. Putzmeister in Aichtal reichte die Masken nun an die Medius-Kliniken weiter, sowie die Schutzanzüge und die Schutzhandschuhe aus dem eigenen Bestand. Momentan ruht bei Putzmeister der Betrieb. Weitere Masken aus China, so Michael Walder, werden in der kommenden Woche erwartet.