Schwerpunkte

Schulradler-Projekt in Neckartenzlingen geht weiter

07.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Nach mehrjähriger Pause wird das Schulradler-Projekt in Neckartenzlingen fortgesetzt. Hierfür wurden knapp 30 Schüler aus dem Gymnasium und der Realschule erfolgreich zu Radlerpaten ausgebildet. Sie hoffen nun auf viele interessierte neue Fünftklässler, die sie in den ersten Wochen des neuen Schuljahres sicher per Drahtesel an die jeweilige Schule begleiten dürfen. Dabei wird von festgelegten Treffpunkten aus in kleineren Gruppen zur Schule geradelt. Die neuen Schüler lernen dabei ihren Schulweg mit dem Verkehrsmittel Fahrrad selbstständig und sicher zu bewältigen. Die Radlerpaten wurden für ihre Aufgabe von der Polizei ausgebildet. Hierbei wurden ihre Fahrräder von den Profis durchgecheckt und auf Verkehrssicherheit hin überprüft. Anschließend konnten die Radlerpaten am Fahrradsimulator ihr Können unter Beweis stellen. Dann wurden die Radpatengruppen sowie die Treffpunkte festgelegt: Es werden mehrere Haltestellen in Neckartenzlingen, Bempflingen, Neckartailfingen, Altdorf, Groß- und Kleinbettlingen sowie Riederich angeboten. Die Grundschulen der Umgebung erhalten hierzu in Kürze weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen. Ebenso werden sie online zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen per E-Mail an kleinwegen@gymntz.es.schule-bw.de. pm