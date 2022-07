Schwerpunkte

Schulleitersuche am Gymnasium Neckartenzlingen: Wie geht es weiter?

21.07.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Das Gymnasium Neckartenzlingen wird ins nächste Schuljahr ohne eine Schulleiterin oder einen Schulleiter gehen. Die kommissarische Leitung übernimmt zum 1. August die bisherige Stellvertreterin. Doch warum fällt es eigentlich so schwer, jemanden dafür zu begeistern?

Gymnasium in Neckartenzlingen Foto: NZ-Archiv

NECKARTENZLINGEN. Es ist nicht mal eine Woche her, da hat Kultusministerin Theresa Schopper in einer Pressemitteilung sehr für die Schulen im Landkreis Esslingen geworben. „Machen Sie sich ein Bild von den tollen Schulen in der Region Esslingen“, heißt es darin. Der Aufruf war für Lehrkräfte gedacht, die noch auf der Suche nach einer Stelle im Nachrückverfahren sind.