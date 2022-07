Schwerpunkte

Ratten breiten sich im Dorfkern von Wolfschlugen aus

26.07.2022 12:04, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Wolfschlugen hat die Population im Bereich der Rathausstraße zugenommen. Privatpersonen haben Rattenköder ausgelegt. Daher wird bei Hunden und Kindern um erhöhte Vorsicht gebeten.

In Wolfschlugen hat die Rattenpopulation zugenommen. Symbol-Foto: Adobe Stock

WOLFSCHLUGEN. In den Niederlanden wird seit ein paar Wochen in mehreren Regionen von extremen Rattenplagen berichtet. Nun ist das Thema auch in unserer Region aufgetaucht. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Wolfschlugen berichtete Bürgermeister Matthias Ruckh, dass in der Rathausstraße und Am Grünen Weg ein erhöhtes Rattenaufkommen festgestellt worden ist. Das Landratsamt, das Veterinäramt, das Gesundheitsamt und die Baurechtsbehörde seien bereits darüber informiert. Die Rattenpopulation habe möglicherweise aufgrund des Futterangebots zugenommen. Mit einem Schädlingsbekämpfer sei bereits ein Ortstermin ausgemacht.