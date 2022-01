Schwerpunkte

Rathaus überfüllt: In Altenriet tagt der Gemeinderat später

20.01.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Altenriet tagt der Gemeinderat nun eine Woche später in der Festhalle.

ALTENRIET. Für Dienstagabend ist die erste Gemeinderatssitzung des neuen Jahres in Altenriet angesetzt gewesen. Es waren auch alle dafür notwendigen Akteure ins Rathaus gekommen: Gemeinderäte, die Verwaltungsvertreter und die Referenten für die verschiedenen geplanten Tagesordnungspunkte. Zudem fanden sich aber auch unerwartet und ungewöhnlich zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher aus der Ortschaft ein. Während das große Interesse der Bürgerschaft für die Kommunalpolitik unter normalen Umständen äußerst erfreulich wäre, sah sich Bürgermeister Bernd Müller unter den aktuellen Corona-Bedingungen gezwungen, einzuschreiten. Statt die Sitzung wie gewohnt zu eröffnen, brach er die Veranstaltung direkt ab. Bei so vielen Besuchern im kleinen Rathausfoyer sei es schlichtweg unmöglich, unter den Zuhörern die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einzuhalten, erklärte der Schultes. Alle verließen daraufhin flugs ohne großes Murren das Rathaus. Die angesetzte Sitzung wird mit derselben Tagesordnung genau eine Woche später nachgeholt: am Dienstag, 25. Januar, um 19 Uhr. Dann wird sie jedoch in der Altenrieter Turn- und Festhalle, Schleife 3, neben den Sportplätzen über die Bühne gehen, die deutlich mehr Platz bietet.