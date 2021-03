Schwerpunkte

Räte sorgen sich um Mehlschwalben

Gemeinderat Altenriet verschiebt den Beschluss des Bebauungsplans

ALTENRIET. Mit den eingegangenen Stellungnahmen zum geplanten Bauvorhaben „Käppele“ hat sich der Gemeinderat Altenriet in der jüngsten Sitzung beschäftigt. Zwischen dem Mühlweg und Im Käppele möchte auf dem ehemaligen Bauhofgelände Bauer ein Wohnbauunternehmen sechs dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Flachdächern, 48 Wohneinheiten und Tiefgarage erstellen. Aus dem bisherigen Mischgebiet mit Gewerbebrache soll ein reines Wohngebiet werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist zwischenzeitlich mit einer öffentlichen Planauslegung erfolgt. Stadtplaner Gernot Kriegeskorte vom Nürtinger Ingenieurbüro Melber & Metzger sprach nun im Gemeinderat über die eingegangenen Stellungnahmen. Demnach seien keine privaten Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. Von Behörden und Trägern öffentlicher Belange habe es hingegen ein paar Anregungen gegeben. Daraufhin wurde der Planentwurf entsprechend angepasst. Von Regierungspräsidium, Verband Region Stuttgart und Landratsamt habe es aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken gegeben. Im Hinblick auf artenschutzrechtliche Belange ist eine vorgezogene CEF-Maßnahme für Mehlschwalben umzusetzen. Es besteht ein Bedarf an acht speziellen Nisthilfen. Diese sollen am Gebäude des Kleintierzuchtvereins in direkter Nachbarschaft aufgehängt werden.