Prozess am Stuttgarter Landgericht um Messerangriff in Unterenisngen

14.01.2022 05:30, Von Simone Weiss — E-Mail verschicken

Im Prozess wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags vor dem Landgericht Stuttgart sagte die Lebensgefährtin des Angeklagten am Donnerstag als Zeugin aus. Der 32-Jährige soll im Mai 2021 in Unterensingen zwei Menschen mit Messerstichen verletzt haben.

UNTERENSINGEN/STUTTGART. Es war eine mühsame, nervenaufreibende Zeugenbefragung. Die 28-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten wich Fragen aus, gab ungenaue Antworten, verfing sich in Nebensächlichkeiten, wiederholte sich und hatte Verständnisprobleme. Nur nach vielfachen Nachfragen konnten die Verfahrensbeteiligten am Landgericht Stuttgart den Tathergang chronologisch und zusammenhängend rekonstruieren. Der Angeklagte soll am 21. Mai 2021 in Unterensingen auf den Vater seiner Partnerin und einen Passanten mehrfach mit einem Messer eingestochen haben.