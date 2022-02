Schwerpunkte

Prädikanten trafen sich

28.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WOLFSCHLUGEN. Was lässt uns vor Freude strahlen? Um diese Frage ging es beim jährlichen Treffen der Prädikanten im Kirchenbezirk Nürtingen vor Kurzem in Wolfschlugen. Der ehrenamtliche Prädikantendienst ist eine wichtige Aufgabe in der evangelischen Kirche: Sie sind beauftragt, in Vertretung der Gemeindepfarrer Gottesdienste zu halten. Die für die Arbeit der Prädikanten im Kirchenbezirk zuständige Pfarrerin Verena Reinmüller lobte das große Engagement der 18 aktiven Prädikantinnen und Prädikanten und dankte ihnen für ihren Einsatz. Sie seien eine große Bereicherung für die Kirchengemeinden, auch durch die verschiedenen beruflichen Erfahrungen, die sie mitbrächten. Insgesamt 146 Gottesdienste wurden im vergangenen Jahr von ihnen gefeiert – oftmals aufgrund der Pandemie unter erschwerten Bedingungen. vr Foto: Andreas Menz