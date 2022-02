Schwerpunkte

Politiker signalisieren Unterstützung für die Panorama-Therme Beuren

15.02.2022 05:30, Von Lutz Selle

Beurens Bürgermeister hofft auf den direkten Draht von Renata Alt zu Bundesfinanzminister Lindner, damit der Zuschuss für die Sanierung der Kleinschwimmhalle nicht verfällt. Für Panorama-Therme ist der Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium gestellt.

Die Kleinschwimmhalle (links) kann laut Beurens Bürgermeister ohne eine gut besuchte Panorama-Therme nicht existieren. Foto: Selle

BEUREN. In der Panorama-Therme herrscht am Wochentag um die Mittagszeit scheinbar wieder business as usual. Badegäste gehen ein und aus, genießen in den Außenbecken die Sonnenstrahlen und das warme Quellwasser. Aber es sind noch immer viel weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Auf dem Parkdeck bleiben auch jetzt noch viele Stellplätze leer. In der Therme kommt zwar schon wieder schnell Urlaubsstimmung auf. Aber über den Wasserbecken und den Saunen schwebt das Damoklesschwert. Umsatzeinbrüche in Millionenhöhe bedrohen derzeit die Existenz der Kureinrichtung. Trotz Zuschüssen aus Bund und Land in Höhe von 2,2 Millionen Euro ist in den Jahren 2020 und 2021 immer noch ein Minus von 5,6 Millionen Euro entstanden. Für das Jahr 2022 wird mit weiteren Rückgängen an Umsatzerlösen von 2,6 Millionen Euro gerechnet, womit sich das Defizit auf 8,2 Millionen Euro erhöhen würde.