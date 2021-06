Schwerpunkte

Pionierarbeit für Kinder mit Behinderung

30.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Tobias Haas verlässt nach 19 Jahren die katholische Seelsorge bei Menschen mit Behinderung und wird Schuldekan

Und wenn mal etwas nicht klappt? Diese Angst konnte den Religionspädagogen und Gemeindereferenten Tobias Haas nicht stoppen. 19 Jahre lang hat er in der katholischen Seelsorge bei Menschen mit Behinderung viel Experimentierfreude bewiesen – und sein Arbeitgeber ließ ihm die Freiheit dazu.

Mit diesem Koffer erzählt Tobias Haas Geschichten über Kinder mit Behinderung. Foto: pd

ESSLINGEN (pd). Seine Freude an der Aufgabe wurzelt in der eigenen Familiengeschichte. Nun wird Tobias Haas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart „Schuldekan für sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Inklusion“.