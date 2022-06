Schwerpunkte

Pfingsthock Neckartailfingen war ein voller Erfolg

NECKARTAILFINGEN. Es sind Bilder, die viele vermisst haben. Lachende Kinder beim Umzug, bunt geschmückte Traktoren, geselliges Beisammensein und Musikdarbietungen. Zwei Jahre lang musste das Kinderfest in Neckartailfingen coronabedingt pausieren. Da die Zeit den Vereinen zu knapp war, ein „richtiges“ Kinder- und Heimatfest zu organisieren, einigte man sich im Vorfeld auf den Namen „Pfingsthock“.

Auch ein Umzug war Bestandteil des Pfingsthocks in Neckartailfingen. Foto: pm

Und auch wenn es nur ein Kinderfest „light“ war, der Andrang war groß. Viele wollten dabei sein, wenn in Neckartailfingen wieder mal so richtig gefeiert wird. Das Gasthaus Schwanen mit seinem Biergarten an der Neckarallee übernahm das gastronomische Angebot. Am Samstag- und Sonntagabend gab es Livemusik. Die Vereine und die Kitas organisierten für die Neckartailfinger Kinder einen Umzug und richteten eine Spielstraße ein. Das Angebot konnte sich wirklich sehen lassen und am Ende hatte es sich gelohnt, die Rückkehr des Neckartailfinger Nationalfeiertags ein wenig anders zu feiern. Schließlich blickt das Fest auf eine lange Historie zurück. Bereits 1884 ist es im Pfarrkalender erstmals erwähnt worden. Im Jahr 1991 übernahmen die Vereine die Organisation. Nun hoffen natürlich alle darauf, dass im nächsten Jahr aus dem Pfingsthock wieder das komplette Kinder- und Heimatfest wird. red