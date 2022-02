Schwerpunkte

Pandemie zeigte Wert des Waldes

24.02.2022 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Frickenhäuser Forst ist relativ gesund. Planung für nächste Dekade steht an.

FRICKENHAUSEN. „Eine stattliche Fläche ist da in Ihrem Eigentum“, sagte Cordula Samuleit am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderats im Festsaal des Erich-Scherer-Zentrums am Dienstag an die Adresse von Rat und Verwaltung. Die Leiterin des Kreisforstamts berichtete vom Zustand der 211 Hektar großen Frickenhäuser Waldfläche, blickte auf den Forstbetrieb der letzten zehn Jahre zurück und gab einen Ausblick auf die sich nun anschließende Waldwirtschafts-Dekade.

Der Wald weise mit seinem 84-prozentigen Anteil an Laubbäumen – es dominiert vor allem die Buche – eine hohe Naturnähe aus. In der letzten Dekade liege man mit eingeschlagenen 9500 Festmetern knapp über der Planung. 17 Prozent der Nutzung seien ungeplant gewesen. Verantwortlich dafür sind zur Hälfte die Dürresommer 2018 bis 2020 und zu einem Drittel das Eschentriebsterben, also der Pilzbefall. Der Rest fiel Stürmen und Käfern zum Opfer.