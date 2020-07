Schwerpunkte

Nur fünf von zehn Frauen arbeiten in Vollzeit

20.07.2020 05:30, Von Teja Banzhaf — E-Mail verschicken

Wie steht’s mit der Beschäftigungsquote von Frauen im Kreis – Über 60 Prozent der Frauen sind berufstätig

Wie steht’s um den aktuellen Beschäftigungsstand bei uns? Bundesweit ist Trend, dass immer mehr Frauen berufstätig sind und deren Beschäftigungsquote sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten um 9,2 Prozent auf nunmehr 57,9 Prozent gesteigert hat.

Bei uns im Kreis Esslingen waren laut Regionalatlas der Statistischen Landesämter zuletzt 60,7 Prozent aller Frauen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2000 hatte der Anteil noch bei 48,3 Prozent gelegen. Damit liegt Kreis Esslingen deutschlandweit in puncto Frauenarbeit auf Platz 137 unter 400 in diesem Fall ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten. Spitzenreiter bei der Frauenquote ist Suhl in Thüringen mit 70,1 Prozent. Die höchste Beschäftigtenquote bei den Männern hat der Kreis Dingolfing-Landau (Bayern) mit 76,2 Prozent. Allerdings: Selbständige, Beamtinnen oder Minijobberinnen und ihre männlichen Pendants bleiben bei dieser Berechnung außen vor.