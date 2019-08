Nun haben die Neckartenzlinger das Wort

31.08.2019, — E-Mail verschicken

„Unterwegs in . . .“ Neckartenzlingen bildet am 4. September den Abschluss unserer diesjährigen Sommerserie mit Ortsbesuchen

„Unterwegs in . . .“ – die Spaziergänge durch Orte in unserem Verbreitungsgebiet im Rahmen unserer Sommerserie setzen wir am Mittwoch, 4. September, in Neckartenzlingen fort. NZ-Redakteur Volker Haußmann ist schon gespannt, an welche Stellen im Ort die interessierten Bürgerinnen und Bürger ihn und Bürgermeisterin Melanie Braun führen werden.

NECKARTENZLINGEN (vh). Weg vom Schreibtisch, raus aus der Redaktion, vor Ort schauen, welche Themen und Fragen den Leserinnen und Lesern auf der Seele liegen. Mit den Menschen ins Gespräch kommen und erfahren, was ihnen an ihrer Gemeinde gefällt und was man besser machen könnte, erfahren, was in der Gemeinde geplant ist. Diese Idee steht hinter unserer Sommerserie „Unterwegs in . . .“, die wir am kommenden Mittwoch, 4. September, mit einem Spaziergang in Neckartenzlingen – dem letzten in diesem Jahr – fortsetzen. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Rathaus.