Nürtingen und Umgebung: Viele Veranstaltungen fallen aus

12.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Anbei ein Überblick über alle Termine im Verbreitungsgebiet, die in den nächsten Tagen nicht stattfinden

Auch gestern erreichten die Nürtinger/Wendlinger Zeitung jede Menge Mitteilungen über abgesagte Veranstaltungen wegen des Corona-Virus. Es sind wieder Vorträge, Basare, Versammlungen und Konzerte betroffen.

In Nürtingen hätte heute die Veranstaltung „Ohne Frauen kein Klimaschutz“ stattfinden sollen. Der Nürtinger Frauen-Rat, Ökowatt und Klimaschutzbeauftragter der Stadt werden die Veranstaltung nachholen. Die Stadtkirchengemeinde hat den nächsten Montagskreis, der am 16. März stattfinden sollte, abgesagt. Auch zwei Veranstaltungen im Martin-Luther-Hof am heutigen Donnerstag sind betroffen, nämlich die Veranstaltung „Martin-Luther-Hof gemeinsam stellt sich vor“, die nachgeholt werden soll, und der Seniorennachmittag. Galeristin Brigitte Kuder-Broß hat die für Sonntag, 15. März, in ihrer Reuderner Galerie „Die Treppe“ geplante Hausmesse mit Spendenübergabe gestrichen.

Im Haus der Heimat Nürtingen findet das Konzert am 14. März mit dem „Lanzinger Trio“ nicht statt. Das Konzert wird nachgeholt und die Karten behalten ihre Gültigkeit. Das Eltern-Seminar des Vereins „Mein Herz lacht“ am Samstag im Nürtinger Bürgertreff wurde abgesagt.