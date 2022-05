Schwerpunkte

Notunterkunft in der Landesmesse für Ukraine-Flüchtende geschlossen

Ukraine-Hilfe: Die Malteser bleiben aber weiter im Einsatz für ukrainische Flüchtlinge – unter anderem in der Esslinger Unterkunft.

In den vergangenen sieben Wochen wurden in der Messehalle am Stuttgarter Flughafen rund 2500 Menschen durch die Einsatzkräfte der Malteser betreut. Foto: Malteser

Im Auftrag des Regierungspräsidiums hat der Malteser Hilfsdienst Mitte März eine Halle auf der Landesmesse Stuttgart als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Am 22. März brachten dann die ersten Busse Menschen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine geflohen waren, zur Landesmesse. Die Malteser nahmen die Menschen in Empfang und kümmerten sich um die Geflüchteten, bis diese anderweitig untergebracht werden konnten. Am vergangenen Freitag endete nun der Betrieb der Notunterkunft auf der Landesmesse. Die Halle wird künftig wieder dem laufenden Messebetrieb zur Verfügung stehen.