Nicht nur „Eldoret“ bekam Spende

24.09.2019

NEUFFEN (red). Von der Spendenwanderung, die am Sonntag in Neuffen stattfand, hatten wir in unserer gestrigen Ausgabe fälschlicherweise berichtet, dass der „Verein Eldoret“ die Spenden erhält. Das ist nur bedingt richtig, denn tatsächlich konnte jeder Teilnehmer selbst bestimmen, an wen seine Spende ging. Auf der Plattform „Gut für den Landkreis“ sind viele Vereine und gemeinnützige Projekte vertreten, die mit Spenden bedacht wurden. Insgesamt wurden in Neuffen über 13 000 Euro erwandert. Der Musikverein Beuren sorgte hinterher für gute Stimmung. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.