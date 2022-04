Schwerpunkte

Neuer Belag für das Kleinspielfeld

27.04.2022 05:30

Das Kleinspielfeld samt der 100-Meter-Laufbahn im Schulzentrum Neuffen wird saniert. „Der Tartanbelag war in einem desolaten Zustand, sodass die Anlage gar nicht mehr zur Nutzung freigegeben werden konnte“, so Bürgermeister Matthias Bäcker. „Die Gefahr, dass sich auf der unebenen und teilweise brüchigen Fläche jemand verletzen könnte, war viel zu groß.“ Die Erneuerung des gesamten Belags wurde vom Gemeinderat nach vorheriger Bauausschussempfehlung zur Ausschreibung freigegeben. Der städtische Bauhof hat im Vorfeld die Böschung komplett neu angelegt und mittels Mauerscheiben eine tribünenartige Anlage geschaffen. Bürgermeister Bäcker hofft, dass die Arbeiten bis Pfingsten abgeschlossen sind und das Kleinspielfeld samt Laufbahn wieder in Betrieb genommen werden kann. ali Foto: Einsele