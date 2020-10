Schwerpunkte

Neue Wanderkarte erschienen

24.10.2020 05:30

Der Unterensinger Verlag Kartografie Lawall hat die zweite Karte einer Serie veröffentlicht, die die Wander- und Radwege sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten der Region zeigt. Die Karte „Nürtingen – Tiefenbachtal“ beinhaltet alle Fern-, Regional- und Rundwanderwege der Region. Die Wege in den schönen Wäldern und Landschaften wurden alle auf Aktualität geprüft, natürlich sind auch vier Premiumwege der „Hochgehberge“ enthalten. Die offiziellen sechs Rundwege der Stadt Nürtingen sowie die elf Erlebniswege der Gemeinde Frickenhausen sind ebenso enthalten wie die Wege im Westen des Kartenausschnitts, so ist der Eduard-Mörike-Weg mit seinen Schleifen um Großbettlingen, Bempflingen, Grafenberg bis zum Jusi bei Kohlberg eingetragen. Ebenfalls erwähnenswert sind die Benennungen der Forstwege in den Wäldern um das Tiefenbachtal und im Kirchert-Wald; diese wurden von den Forstverwaltungen abgeglichen. Auch die Radwege kommen nicht zu kurz, die regionalen Wege (Landkreis Esslingen) sowie die überregionalen (Neckarradweg, Württembergischer Weinradweg, E-Bike Region Stuttgart) sind eingetragen. Die Wander- und Radkarte Wanderkarte 1:25 000 „Nürtingen – Tiefenbachtal“ ist unter anderem beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung erhältlich, ebenso wie die zweite Auflage der Wanderkarte „Sauhag“. pm