Neue Azubis bei Wohlhaupter

02.10.2021

Auch in diesem Jahr darf die Firma Wohlhaupter in Frickenhausen drei Auszubildende begrüßen. Eine kaufmännische Auszubildende und zwei gewerbliche Auszubildende haben am 1. September ihre Ausbildung bei dem Unternehmen begonnen. Auf dem Bild sind mit Corona-Abstand von links zu sehen: Emre Uguz, Claudia Spieth (Leiterin kaufmännische Ausbildung), Timo Ruple (Leiter gewerbliche Ausbildung), Linn Weinem (kaufmännische Auszubildende), Frank-M. Wohlhaupter (Geschäftsführender Gesellschafter) und Nico Nebenführ. pm Foto: Wohlhaupter