Schwerpunkte

Neckartenzlinger Schüler pflanzten Bäume

Einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel leistete kürzlich die Klasse 5b des Neckartenzlinger Gymnasiums. Im Rahmen der „Schulpflanzaktion – one for the planet“ pflanzten die Kinder unter Anleitung von Revierförster Jürgen Ernst 30 Stieleichen im Neckartenzlinger Gemeindewald. Die Eichen, die tiefe Wurzeln haben und gut mit tonigem Boden zurechtkommen, wachsen sehr langsam, sind aber perfekt für diesen Standort geeignet. Förster Ernst berichtete den Kindern von seiner Arbeit im Wald und was es in Zukunft zu beachten gilt. Das Zusammenwirken der verschiedenen Lebewesen im Wald wie auch die Bedeutung des Waldes für den Menschen hatte Biologielehrer Daniel Quasthoff im Vorfeld theoretisch im Unterricht thematisiert. Nachdem die Kinder ihren eigenen Baum beschriftet hatten, wurde im Schulgarten noch gegrillt. pm Foto: privat