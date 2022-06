Schwerpunkte

Neckartailfingens Bürgermeister Wolfgang Gogel ist ins Amt eingesetzt worden

30.06.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Neckartailfingen bereitet Wolfgang Gogel einen feierlichen Amtseinsetzungsabend. Landrat Heinz Eininger überreicht die Wahlprüfungsurkunde, Gemeinderat Karl Lorch nimmt die Amtsverpflichtung vor.

Gemeinderat Karl Lorch (links) nahm die Verpflichtung des neuen Bürgermeisters Wolfgang Gogel vor. Foto: Fritz

NECKARTAILFINGEN. „Vereidigung und Verpflichtung von Bürgermeister Wolfgang Gogel“ stand auf der Tagesordnung der am Dienstagabend stattfindenden Gemeinderatssitzung in Neckartailfingen. In einer feierlichen Zeremonie in der vollen Festhalle Neckarallee wurde dem neuen Bürgermeister von Landrat Heinz Eininger die Wahlprüfungsurkunde übergeben und anschließend von Gemeinderat Karl Lorch die Verpflichtung ins neue Amt vorgenommen.