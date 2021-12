Schwerpunkte

Neckartailfingen nimmt The Länd auf die Schippe

Die Werbekampagne „The Länd“, mit der das Land Baden-Württemberg derzeit versucht, finanzkräftige Investoren auf das Ländle aufmerksam zu machen, wirkt offenbar befruchtend auf die kreative Ader der Schwaben. Das im Bild zu sehende fiktive Ortsschild „The Flägga“ wurde zweifellos davon inspiriert. Hintergrund ist allerdings nicht, dass Neckartailfingen (dort wurde das Schild gestern aufgehängt) damit groß in die Werbung einsteigen will. Vielmehr dürfte der gelungene Gag für manchen herzhaften Lacher gesorgt haben. Und das ist in diesen spaßarmen Zeiten aller Ehren wert. vh Foto: Steinkamp