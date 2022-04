Schwerpunkte

Nahwärmenetz kostet Gemeinde viel Geld

30.04.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Weil nur eine Firma die Steuerungsmodule austauschen kann, muss der Grafenberger Gemeinderat höhere Kosten akzeptieren.

GRAFENBERG. Das Nahwärmenetz im Rienzbühlareal bleibt ein Problemfall für die Gemeinde. Jetzt müssen sogar rund 47 000 Euro für einen neuen Schaltschrank und die Einbindung des vorhandenen Regelsystems investiert werden. Die Kosten liegen um fast 3000 Euro über dem Plan. Dieser Mehrausgabe stimmte der Gemeinderat am Dienstag in der Sitzung in der historischen Kelter zu, denn eine Alternative gibt es nicht. Nur die eine Firma, die das Steuerungssystem entwickelt hat, kann die Arbeiten ausführen.

Der Schaltschrank für die Nähwärmeversorgung des Rienzbühlareals ist im Keller der Grundschule untergebracht. „Die Steuerungsmodule der Anlage sind nach Aussage des Hausmeisters schon seit längerer Zeit defekt, wurden aber aufgrund der prekären Finanzlage der Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt nicht ausgetauscht. Nun sind diese Module nicht mehr am Markt erhältlich“, heißt es dazu in der Beratungsvorlage. Daher werde die Anlage schon lange mühselig von Hand gesteuert. Eine Feinabstimmung auf die einzelnen angeschlossenen Gebäude sei damit nicht möglich.