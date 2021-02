Schwerpunkte

Nächster Schritt für Bebauungsgebiet

24.02.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Kohlberger Gemeinderat stimmt Entwurf für „Niederes Feld“ zu

Durch Billigung des Vorentwurfs für den Bebauungsplan „Niederes Feld“ ist Kohlberg dem Ziel, neuen Wohnraum zu schaffen, wieder einen Schritt näher gekommen.

Kohlbergs Bürgermeister Rainer Taigel vor dem Baugebiet „Niederes Feld“. Foto: Sander

KOHLBERG. „Die Warteliste für Bauplätze in Kohlberg ist lang“, machte Kohlbergs Bürgermeister Rainer Taigel am Montag in der Gemeinderatssitzung in der Jusihalle erneut deutlich, wie wichtig es ist, mit dem neuen Baugebiet „Niederes Feld“ Bauplätze zu schaffen.