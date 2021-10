Schwerpunkte

Nach Angriff auf Mann im Albgut: Ersatz für erschossenen Hirsch Ludwig

26.10.2021 05:30, Von Joachim Lenk — E-Mail verschicken

Vergangene Woche musste Hirsch Ludwig in Münsingen erlegt werden, weil er im eingezäunten Gehege einen Besucher schwer verletzt hatte. Polizei und Albgut-Geschäftsführer Franz Tress haben noch keine Erklärung für das Unglück.

Hirsch Ludwig (Bild) war im Albgut in Münsingen über viele Monate Besucherattraktion. Jetzt wurde er erschossen, weil er einen Mann verletzte. Foto: Einsele

MÜNSINGEN. Inzwischen ist rund eine Woche vergangen, als es im Wildgehege auf dem Gelände des Albguts in Münsingen zu einem folgenschweren Unfall gekommen ist. Ein 64-Jähriger war in das umzäunte, rund neun Hektar große Areal eingedrungen, dabei wurde er von einem brunftigen Hirsch angegriffen und so schwer verletzt, dass er wenig später in ein Krankenhaus geflogen werden musste (wir berichteten), wo er immer noch behandelt wird.