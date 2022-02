Schwerpunkte

Musikverein Bempflingen strukturiert Programm um

04.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Bempflinger Blasmusik werden die Zweite Vorsitzende Franziska Haley und vier Ausschussmitglieder wiedergewählt. Drei Ämter sind nun neu besetzt.

BEMPFLINGEN. Der Erste Vorsitzende Jörg Bauer begrüßte die erschienenen Mitglieder im Dorfgemeinschaftshaus. Anschließend führte er die Totenehrung durch und ließ die Jahre 2020 und 2021 Revue passieren. Es seien aufgrund der Corona-Pandemie keine einfachen Jahre für den Musikverein gewesen, jedoch habe man das Beste daraus gemacht.

Sodann berichtete Dirigent Thorsten Feisthammel aus der musikalischen Sicht über die vergangenen zwei Jahre. Er blickte auf die Proben und Probenpausen zurück. Im ersten Coronajahr 2020 fanden am Muttertag und Vatertag musikalische Ständchen im Freien statt, es wurden Online-Videos erstellt und schließlich im September ein Waldkonzert abgehalten. Im Jahr 2021 fanden in der ersten Jahreshälfte wieder so gut wie keine Proben und Veranstaltungen statt, jedoch durfte die Kapelle am Weißwurst-Frühschoppen und beim „Hülbener Wasen“ im September 2021 wieder einen musikalischen Beitrag leisten. Feisthammel wies darauf hin, dass der Musikverein das Jahresprogramm für 2022 umstrukturiert habe und die Veranstaltungen im Frühjahr bis Herbst geplant werden, um möglichst viel im Freien abzuhalten.