Messerangriff in Neuffen: Staatsanwaltschaft fordert hohe Haftstrafe

17.08.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Wegen einer Attacke auf einen Mann am Neuffener Bahnhof soll ein 19-Jähriger für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das forderte zumindest die Staatsanwaltschaft am Stuttgarter Landgericht. Die Verteidigung appellierte hingegen, dem Angeklagten eine Chance zu geben.

Symbolbild: NZ-Archiv

NEUFFEN/STUTTGART. Am Ende des kurzen Verhandlungstages am Dienstagmorgen brach der 19-jährige Angeklagte in Tränen aus. Auch dessen Angehörige in den Zuschauerreihen des Gerichtssaals waren sichtlich mitgenommen. Kurz zuvor hatte die Staatsanwältin vor der vierten Großen Strafkammer (Jugendkammer) am Stuttgarter Landgericht eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gefordert.