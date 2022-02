Schwerpunkte

Mehr Zeit für Strafzettel

24.02.2022 05:30

Die Stundenzahl des Vollzugsbeamten für Schlaitdorf wurde erhöht.

SCHLAITDORF. Beeindruckend lang war die Liste seiner Aufgaben, die der Vollzugsbeamte Heiko Weißinger am Montagabend in der Gemeinderatssitzung vortrug. Einstimmig wurde seine Stundenzahl von 1,5 auf fünf erhöht. Eingebracht hatte das Anliegen die Gemeinderatsfraktion der Allgemeinen Wählervereinigung (AWV).

Seine Aufgaben umfassen zum Beispiel Strafzettel, Bußgelder, Mithilfe bei Hausdurchsuchungen und Räumungsklagen, Coronaüberprüfungen und Umweltschutz. „Ich muss ständig Schwerpunkte setzen“, sagte Heiko Weißinger. Zweimal wöchentlich sei er in Schlaitdorf: „Aber wenn ich unterwegs bin und es sich gerade ergibt, schaue ich auch beim Durchfahren nach dem Rechten.“

In anderen Orten fahre er gelegentlich mit der Feuerwehr mit, um sich kritische Stellen wie die Verengung der Rettungswege zeigen zu lassen. Der Vollzugsdienst ist dem Gemeindeverwaltungsverband zugeordnet, insgesamt handelt es sich um eine Vollzeitstelle. Auf die Nachfrage von Julia Abel (AWV), wie viele Stunden er in anderen Gemeinden arbeite, gab Weißinger zum Beispiel für Neckartenzlingen und Neckartailfingen je 13 Stunden an.