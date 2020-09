Schwerpunkte

Lukas Boboschko bewirbt sich als Bürgermeister in Grossbettlingen

25.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Zweiter Kandidat will Bürgermeister von Großbettlingen werden

Lukas Boboschko Foto: pm

GROSSBETTLINGEN (red). Am Donnerstag hat Lukas Boboschko seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt in Großbettlingen abgegeben. Der 39-jährige Pilot und Familienvater wohnt seit zehn Jahren in Großbettlingen. Als Quereinsteiger sieht er seine Stärken unter anderem in der unbefangenen Sicht der Dinge von außen.