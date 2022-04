Schwerpunkte

Landratsamt Esslingen verhängt Baustopp für ehemalige Metzgerei in Balzholz

14.04.2022 05:30, Von Lutz Selle

Der Gemeinderat Beuren verweigert dem aktuellen Umbau der ehemaligen Metzgerei in Balzholz zu sechs Wohnungen einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Ein Parkplatz- und Brandschutzkonzept wird vermisst. Die Entscheidung wird in Esslingen getroffen.

BEUREN-BALZHOLZ. So einig sei der Gemeinderat selten bei der Ablehnung eines Bauvorhabens, staunte Beurens Bürgermeister Daniel Gluiber am Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Gremiums. Der Gemeinderat hatte abzustimmen über einen Antrag auf Nutzungsänderung und diverse bauliche Änderungen im ehemaligen Gebäude der Metzgerei Müller gegenüber des Alten Rathauses von Balzholz. Einstimmig versagte der Rat das Einvernehmen. Die Entscheidung liegt indes beim Landratsamt in Esslingen, der zuständigen Baurechtsbehörde.