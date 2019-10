Landrat: Kreis braucht 1,3 Prozent mehr Umlage

11.10.2019, Von Uwe Gottwald

Kreisverwaltung brachte Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 ein – Hebesatz soll auf 32,0 Punkte steigen

Die Steuerkraftsumme der 44 Kreisgemeinden insgesamt wird auch für nächstes Jahr auf Rekordniveau prognostiziert. Das geht aus dem Entwurf für den Kreisetat 2020 hervor, den Landrat Heinz Eininger gestern im Kreistag einbrachte. Von diesem Kuchen will sich der Kreis mit einer höheren Umlage und dem Hinweis auf notwendige Investitionen ein Stück abschneiden.

Auch wenn die Konjunkturprognosen abgeschwächt wurden, erwartet man beim Landkreis immer noch einen Anstieg der Steuerkraft. Grafik: la

Die Kreisumlage als Beitrag der Gemeinden zur Finanzierung der Kreisaufgaben soll nach den Vorstellungen der Kreisverwaltung von 30,7 auf 32,0 Prozentpunkte steigen. Das Plus von 1,3 Hebesatzpunkten, so es der Kreistag im Dezember nach den kommenden Haushaltsberatungen in den Ausschüssen absegnen sollte, brächte 29 Millionen Euro zusätzlich in die Kasse der Kämmerei.