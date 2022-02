Schwerpunkte

Landkreis Esslingen unterstützt Geflüchtete bei der Berufsausbildung

17.02.2022 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

Seit fünf Jahren werden in einem Projekt des Landkreises Esslingen Geflüchtete gezielt bei der Ausbildung unterstützt. Industrie und Handwerk loben die bundesweit einmalige Initiative. Rund 100 Betriebe beteiligen sich.

Geflüchtete sind als Auszubildende und als Arbeitskräfte gerade auch im Handwerk gerne gesehen. Foto: Jacques

Endloses Warten auf einen Handwerkertermin, Betreuungsnotstand in Heimen und Kitas, geschlossene Kneipen – den Personalmangel in vielen Berufen bekommt im Alltag fast jeder zu spüren. Wenn die ersten Babyboomer in ein paar Jahren in Rente gehen, so rechnen Experten, spitzt sich die Lage zu. Demnach werden der Wirtschaft im Südwesten bis zur Mitte der kommenden Dekade mehr als 860 000 Fachkräfte fehlen. Das macht viele Wirtschaftsvertreter dankbar für jeden Erfolg. Auch solche, wie sie der Landkreis im neuen Jahr vermeldet: Das Kümmerer-Modell wirkt.