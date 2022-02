Schwerpunkte

Landkreis Esslingen erwartet Füchtlinge auch aus der Ukraine

26.02.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die aktuellen Kriegsereignisse werden wohl weitere Kapazitäten an Unterkünften erfordern. Die Zahl der Zuweisungen in den Kreis Esslingen hat ohnehin seit September wieder stark zugenommen. Auch die Kommunen müssen sich auf die Situation einstellen.

In Oberboihingen unterhalten die Gemeinde (vorne) und der Landkreis (dahinter) Flüchtlingsunterkünfte im Gewerbegebiet. Foto: Just

Über die Zuweisungen und die Situation zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Esslingen zu berichten, ist ein wiederkehrender Tagesordnungspunkt in Kreistagsausschüssen. Am Donnerstagnachmittag im Sozialausschuss des Kreistags erhielt er mit dem in der Nacht zuvor von Russland eröffneten Krieg gegen die Ukraine eine traurige und bestürzende Aktualität, auf die Landrat Heinz Eininger zu Beginn der Ausschusssitzung einging. „Die Situation macht zutiefst betroffen und ist bedrückend, der 24. Februar hat die Welt verändert und betrifft uns alle. Erstmals seit Jahrzehnten gibt es wieder Krieg in Europa“, beschrieb der Landrat diese Zäsur. Für ihn steht fest, dass dies auch Auswirkungen auf die Anzahl der Flüchtlinge hat, für die im Landkreis zu sorgen sein wird.