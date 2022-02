Mitten in den Sommerferien wurde im letzten Jahr am Nürtinger Galgenberg das Café Heinrich eröffnet. All zu viele sonnige Tage bescherte der Wettergott den Betreibern bis zum Saisonende nicht mehr. Umso größer ist jetzt die Vorfreude bei Serkan Kilic aufs Frühjahr. Ab 25. März möchte der…

Weiterlesen