Landfrauen im Kreis setzen sich für Weltfrieden ein

08.03.2022

Der Kreis-Landfrauenverband Nürtingen stellt sich mit dem Landfrauenverband Baden-Württemberg zum Weltfrauentag an die Seite derukrainischen Frauen, Kinder und Männer, deren Heimat und Lebensgrundlagen zerstört werden.

NÜRTINGEN. Der Internationale Frauentag entstand vor dem Ersten Weltkrieg als Initiative von Frauen um den Kampf für Frieden, Gleichberechtigung und das Wahlrecht. Heute – 111 Jahre später – ist durch den Krieg in der Ukraine der Weltfrieden erneut bedroht.

Deshalb stellt sich der Landfrauenverband Württemberg-Baden zum diesjährigen Frauentag heute an die Seite der ukrainischen Frauen, Kinder und Männer, deren Heimat und Lebensgrundlagen zerstört werden.

„Mit großer Sorge blicken wir in den Osten Europas. Was niemand mehr für möglich hielt, ist eingetreten: ein Krieg in Europa. Nach zwei Weltkriegen, die unendliches Leid für die Menschen verursachten, hat die Weltgemeinschaft vor über 70 Jahren ,Nie wieder Krieg‘ ausgerufen“ so Präsidentin Marie-Luise Linckh. „Wir Landfrauen, Bürgerinnen und Mütter von Kindern wollen, dass die Kinder dieser Welt in Frieden aufwachsen können.“

Erinnerung an die Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit