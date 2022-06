Schwerpunkte

Ladestation kommt an die Ortsbücherei

03.06.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Der Grafenberger Gemeinderat diskutierte erneut über den Standort für zwei Ladesäulen.

GRAFENBERG. Den Beschluss für eine Ladestation mit zwei Ladesäulen für Elektroautos in Kombination mit Car-Sharing und festem Parkplatz für das Auto hatte der Gemeinderat schon vor einiger Zeit gefasst. Offen war noch der Standort. Über den diskutierte das Gremium nun erneut in seiner jüngsten Sitzung und entschied sich, zwei gemeindeeigene Parkplätze an der Ortsbücherei dafür zu opfern.

Aus städtebaulicher Sicht wurden vom Stadtplaner zwar Parkplätze an den Neubauten in der Nürtinger Straße vorgeschlagen, aber dagegen sprachen sich mehrere Räte klar aus. „Momentan absolut unzumutbar“, argumentierte Oliver Donth, da die Parkplätze gegenüber Arzt- und Zahnarztpraxis stark frequentiert seien und es insbesondere für ältere Bürger nicht zumutbar sei, weiter weg zu parken. „Damit bin ich alles andere als einverstanden“, so Donth.