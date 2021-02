Schwerpunkte

Kreissparkasse spendet für die Vesperkirche

01.02.2021

Noch bis zum 7. Februar findet in Nürtingen die Vesperkirche statt, aufgrund der Corona-Pandemie allerdings anders als in den Vorjahren. Gemeinsam an einem Tisch – das geht dieses Jahr nicht: Begegnung, Gemeinschaft und intensive Gespräche müssen im Corona-Winter auf ein Minimum reduziert werden. Doch das Essen bleibt. An drei verschiedenen Abholstationen in Nürtingen können sich Menschen, die auf die Solidarität anderer angewiesen sind, eine Vesperkirchentüte abholen. Die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt dieses soziale Projekt der Gesamtkirchengemeinde Nürtingen mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro. Heiko Kaiser und Markus Einsele, Regionaldirektoren der Kreissparkasse, überreichten den Scheck an die Leiterin der Vesperkirche, Diakonin Evi Handke, und an den Verantwortlichen der Gesamtkirchengemeinde, Jörg Bauknecht. „In dieser schwierigen Zeit des Abstands ist es besonders wichtig, von Armut betroffenen Menschen unbürokratisch zu helfen. Insofern unterstützt unsere Stiftung gerne dieses to-go-Angebot der Vesperkirche“, sagt Heiko Kaiser. Genauere Informationen zur Vesperkirche und die Adressen der Abholstationen sind im Internet unter der Adresse www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de/nuertingenlutherkirche zu finden. pm