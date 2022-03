Schwerpunkte

Kommunalaufsicht sieh keine Mängel bei bevorstehender Neckartailfinger Bürgermeisterwahl

25.03.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kommunalaufsicht prüfte Beschwerde zur Bürgermeisterwahl.

NECKARTAILFINGEN. Aufgrund von Bemerkungen von Josef Oswald, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses zur Bürgermeisterwahl in Neckartailfingen, richtete ein Neckartailfinger Bürger eine Beschwerde an das Landratsamt Esslingen (wir berichteten). Er wollte überprüft wissen, ob die Wahl unter diesen Umständen stattfinden könne. Oswald hatte bei der öffentlichen Vorstellung der Kandidaten, die von der Gemeinde am Donnerstag voriger Woche organisiert wurde, als Moderator den Kandidaten Wolfgang Gogel mit dem Satz, er könne „nun wieder in der Versenkung verschwinden“, von der Bühne verabschiedet. Außerdem kommentierte er Einlassungen des Kandidaten zum Hochwasserschutz und zur Haushaltspolitik.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt hat laut Pressesprecherin Andrea Wangner den Vorgang geprüft. Die erwähnte Formulierung wird zwar als unglücklich, jedoch als flapsige Bemerkung bewertet, was so auch wahrgenommen worden sei. Oswald selbst habe sich dafür öffentlich in der Veranstaltung und danach auch noch persönlich bei Wolfgang Gogel entschuldigt. Die von Oswald nach den Ausführungen von Gogel vorgenommenen Aussagen werden laut der Pressestelle nicht als Korrekturen gewertet, sondern als eine Rechtfertigung und Verteidigung der Arbeit und der getroffenen Beschlüsse des Gemeinderats.