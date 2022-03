Schwerpunkte

Kohlberg hilft der Ukraine

07.03.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Sattmacher und Saubermacher in 300 Bananenkisten und viele weitere Spenden kamen schon am ersten Tag der sehr gut organisierten Sammelaktion in der Kelter zusammen. Die Ehrenamtlichen sind von der Hilfsbereitschaft überwältigt.

Kohlbergs Bürgermeister Rainer S. Taigel und Initiator Oliver Keppeler von Asha21 mit den Sattmacher- und Saubermacher-Paketen vor der ukrainischen Flagge. Foto: Sander

KOHLBERG. Die Resonanz auf den gemeinsamen Aufruf der Gemeinde Kohlberg und des Kohlberger Vereins Asha21 zur Soforthilfe für die Menschen in der Ukraine war schon am ersten Aktionstag überwältigend. 300 gepackte Bananenkisten und andere Kartons mit dringend benötigten Lebensmitteln und Hygieneartikeln wurden in der Kelter angeliefert, beschriftet je nach Inhalt mit „Sattmacher“, „Sattmacher XXL“, und „Saubermacher“, gepackt nach Listen.