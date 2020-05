Schwerpunkte

28.05.2020 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Bempflinger Gemeinderat stimmt für Anschaffung für Kühlgeräten – Rückkehr in die Schule im kommenden Schuljahr

BEMPFLINGEN. Schulbildung in Bempflingen läuft in diesem Schuljahr alles andere als normal ab: Das eigentliche Grundschulgebäude Auf Mauern wird derzeit saniert, die Schüler sind deshalb ins Dorfgemeinschaftshaus und in Container umgezogen. Und dann kam mit der Corona-Pandemie die Unterrichtspause seit 17. März – nur eine Notfallbetreuung wurde angeboten. Seit 18. Mai ist das Homeschooling zunächst für die Viertklässler wieder vorbei gewesen, nach den Pfingstferien folgen dann die Schüler der anderen Klassen. Bis zum 15. Juni werden die Klassenzimmer im Container mit einer Klimaanlage nachgerüstet sein, das beschloss der Gemeinderat am Dienstag bei seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus mit einer Gegenstimme. Jens Hartlieb wollte seine Zustimmung nicht geben: „Ich bin der Meinung das ist ertragbar“, meinte er zum Thema Raumtemperatur.