Schwerpunkte

Kindergarten am Kelterplatz in Beuren soll Rampe bekommen

11.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Beuren hat über die überarbeiteten Planungen für die Erweiterung der Einrichtung am Kelterplatz diskutiert. Der Architekt erwartet eine enorme Kostensteigerung seit der Vorstellung des ersten Entwurfs im Juni.

Bei der Ost-Ansicht wird deutlich, dass sich der geplante Erweiterungsbau harmonisch dem denkmalgeschützten Bestandsbau unterordnet. Die Rampe würde sich an der rechten Seite der Dachterrasse anfügen. Grafik: Brost

BEUREN. Für die Gemeinde Beuren wird es das größte und mit Abstand teuerste Bauprojekt im Jahr 2022: die geplante Erweiterung des Kindergartens am Kelterplatz. Im Juni hatte der Nürtinger Architekt Ulrich Brost schon einmal einen ersten Entwurf für das Bauvorhaben im Gemeinderat vorgestellt. Am vergangenen Dienstagabend war der Architekt wieder in der Kelter bei der Gemeinderatssitzung zu Gast und stellte seine modifizierten Pläne vor. Nach weiteren Abstimmungen mit der Verwaltung, der Kirchengemeinde und dem Team des Kindergartens hatte Brost die Anregungen in die Entwurfsplanungen eingebaut. „Die größte Ergänzung ist die dreiteilige Rampe“, erklärte der Architekt. Diese soll einen barrierefreien Zugang von unten zum separaten Spielbereich auf dem Dach sowie zum Eingang der U 3-Gruppe im Dachgeschoss bieten. Im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes und des Erweiterungsbaus sollen zwei Ü 3-Gruppen untergebracht werden mit einem gemeinsamen Sanitärbereich im Bestandsgebäude. Im Erweiterungsbau sollen neue Personalräume und Schlafräume für die Kinder entstehen.