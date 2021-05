Schwerpunkte

Kinderbetreuung unter einer Leitung

25.05.2021 05:30, Von Mara Sander

Kohlberger Gemeinderat entscheidet sich für Gesamtleitungskonzept für alle Einrichtungen

Der Kohlberger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Freitag für ein Gesamtleitungskonzept für alle Einrichtungen der Kinderbetreuung in der Gemeinde entschieden. Die entsprechende Stelle soll zeitnah ausgeschrieben werden.

Das Bild zeigt ein Modell des Wagens für den neuen Naturkindergarten. Die Farbgebung wird allerdings anders sein, der Wagen soll „narzissengelb“ werden. Foto: Martens Forsttechnik

KOHLBERG. Erfreuliches konnte Bürgermeister Rainer S. Taigel bei der Sitzung in der Jusihalle zum Topthema Naturkindergarten berichten. Trotz des allgemein bekannten Fachkräftemangels seien schon mehrere gute Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Stellen eingegangen. Entsprechend dem pädagogischen Konzept des Naturkindergartens wird qualifiziertes Personal benötigt. „Die Gemeinde Kohlberg als Arbeitgeber ist nicht so uninteressant wie es manchmal dargestellt wird“, so Taigels Fazit.