Schwerpunkte

Kernzeitbetreuung in Wolfschlugen künftig auch an einem oder zwei Tagen

18.05.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Wolfschlugen führt ein neues Betreuungsmodell an der Grundschule ein. Die Kernzeitgebühren werden nicht erhöht. Die Verwaltung denkt über eine Übernahme des Angebots vom Kreisjugendring in eine eigene Trägerschaft nach.

An der Grundschule in Wolfschlugen gibt es noch freie Plätze für die Kernzeitbetreuung. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Das Angebot der Kernzeitbetreuung an der Grundschule Wolfschlugen ist jetzt schon äußerst flexibel und soll künftig noch flexibler werden. Die Eltern können aus fünf verschiedenen Modellen auswählen, die den Modellen der Kitas nachempfunden sind. Aktuell nutzen 57 Kinder die Kernzeitbetreuung. Am gefragtesten ist mit 28 Teilnehmenden das Modell I mit einer Betreuung der Schulkinder von 7 bis 14 Uhr. Beim Modell II verlängert sich an einem Tag pro Woche die Betreuung bis 17 Uhr, beim Modell III an zwei Wochentagen und beim Modell IV an drei Wochentagen. Mit Modell V sind drei Kinder montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr in der Betreuung in der Grundschule. Individuell kann ein Mittagessen gebucht werden. Bei einer Betreuung bis 17 Uhr ist das Essen verpflichtend.