Schwerpunkte

Karin Müller aus Linsenhofen ist an der Messe Spitzen-Vielfalt beteiligt

17.06.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Am Wochenende findet die Messe „Spitzen-Vielfalt 2022“ der Deutschen Spitzengilde in der Otto-Maisch-Halle in Linsenhofen statt. Karin Müller berichtet, was sie an diesen Handwerkstechniken so faszinierend findet.

Auch das ist Sticken: Karin Müller mit einem Kunstwerk, das sie erstellt hat. Foto: Oechsner

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. „Das hier ist mein Leben“, erklärt Karin Müller beim Blick in einen 35 Quadratmeter großen Raum, der prall gefüllt ist mit Garnen und Stoffen, Wolle und Vlies, Nadeln in jeder Größe und für unterschiedliche Bedürfnisse, Nähmaschinen und Handarbeiten – fertiggestellt oder noch in der Mache. Ein Handarbeits-Paradies in dem die Kreativität in jedem Winkel zu spüren ist. Dabei ist die 64-jährige in diesem Bereich eine Spätberufene, erst 1994 entdeckte sie über die Hardanger-Stickerei – „meine Einstiegsdroge, die Technik hat mich regelrecht gerissen“ - die Liebe zum kreativen Schaffen mit den eigenen Händen – und das obwohl ihre Mutter einst einen Handarbeitsladen mit Wolle und Kurzwaren geführt hatte: „Ich habe es gehasst und nie etwas fertigbekommen“, gibt sie zu.